تُعلن عن تلقي أكثر من 9 ملايين شخص للقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية أعلن عن تلقى 9,552,526 شخصاً للجرعة الأولى من لقاح كورونا في إيران حتى الآن، كما تم تطعيم 2,687,311 شخصاً بالجرعة الثانية وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المعطاة في إيران 12,239,737 جرعة حتى الآن.

وتبين الإحصاءات اليومية للتطعيم في إيران أنه تم حقن 221,189 جرعة من اللقاح الليلة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بالأيام السابقة حيث وصلت هذه الإحصائية إلى أكثر من 450،000 حقنة يوميا.

ودعت وزارة الصحة الإيرانية الأشخاص المؤهلين للتطعيم للتسجيل على أخذ اللقاح عبر الرابط التالي: salamat.gov.ir./انتهى/