التجربة السريرية للقاح بركات للأطفال اصبحت قريبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جليلي قال في تصريح للصحفيين اليوم الاحد: "إن إنتاج لقاح بركت في المرحلتين الاولى والثانية بمصنع شفا فارمد جار على مدار الساعة حيث بلغ الإنتاج لغاية اليوم اكثر من 16 مليون جرعة تم تسليم اكثر من 7.5 مليون جرعة منها لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

وبيّن بإنه سيتم تسليم البقية لوزارة الصحة وهي نحو 9 ملايين جرعة بعد إجراء مراحل السيطرة النوعية من اجل توزيعها على مراكز التطعيم في البلاد.

ونوه الى ان الدراسات السريرية الثلاث السابقة اجريت للافراد فوق 18 عاما لذا فان الترخيص صدر لتطعيم الافراد فوق 18 عاما ومن اجل تطعيم الافراد تحت هذه السن ينبغي اجراء مراحل اختبار سريرية منفصلة.

وافاد ان جميع الوثائق اللازمة قد ارسلت الى وزارة الصحة ومتى ما اصدرت التراخيص اللازمة للاختبارات السريرية تحت 18 عاما سيتم تطعيم المتطوعين ما بين 12 الى 18 عاما في مراكز الدراسات السريرية التابعة للجنة التنفيذية للامام الخميني والخاضعة لاشراف خبراء وزارة الصحة.

وفي اشارة الى زيادة الطلب والاقبال على اللقاح الايراني بركت في الداخل وعلى مستوى المنطقة قال: "ان جميع التقارير الرسمية المنشورة والابحاث المنجزة من قبل وزارة الصحة والمجموعات البحثية المختلفة تشير الى ان لقاح بركت هو من اللقاحات الاقل اعراضا والاكثر تاثيرا التي تم التطعيم بها البلاد وادت الى خفض عدد الضحايا والمرضى المصابين بفيروس كورونا"./انتهى/