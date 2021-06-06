السنوار الجميل وطنيا وثورة الإدارة

وكالة مهر للأنباء - دلال العطار: شكرا لك لأنك كنت تسعى للقيام بواجباتك تجاه أبناء شعبك بالشكل الصحيح والمطلوب من خلال موقعك القيادي.

كتب الأستاذ مصباح أبوكرش الكاتب والمحلل السياسي والأمني عن الأخ يحيي السنوار قائد حماس في غزة كثيرة هي تلك المشاهد التي أبرزت حجم عفوية وإنسانية المضمون الجميل لأخلاق قائد حماس في غزة الأخ يحيي السنوار من خلال تعامله مع أبناء شعبه؛ ومن هذه المشاهد ما جعل الدمعة تفر من عيني لما تضمنته من مشاعر علنية وخفية عبرت عما يدور بداخل السنوار بشكل أو بآخر.

ورغم أنني لست من الأشخاص الذين يحبون "التغزل" بأسماء قيادية ودائما هم بالنسبة لي مطالبين بمزيد من العمل أمام بطولات وتضحيات وصبر شعبنا الفلسطيني الحر؛ الا أن تلك المشاهد التي شاهدتها وإستمعت لمضمون ما جاء في بعضها من فيديوهات فرضت علي أن أكتب هذه الكلمات المختصرة بحق هذا الرجل؛ وهو الأمر الذي سيدفعني أيضا لكتابة هذه الأمنية:

الأخ يحيي السنوار قائد حماس في غزة أتمنى عليك ترجمة ما صدر عنك من سلوك جميل وتعبيرات رائعة في مثل هذه المشاهد المتفرقة وذلك من خلال عملية إدارية مدروسة متطورة تعكس أخلاق وحضارة القائمين على مصالح هذا الشعب بكافة مستوياتهم وهو الأمر الذي يحتاج منكم لمزيد من العمل والتركيز والمتابعة في هذا الإتجاه وخاصة أننا مقبلين على مرحلة ترتيب وتنظيم تداعيات ما بعد المعركة والتي ستحتاج منكم لهذا النفس بأشكال مضاعفة.

شكرا للسنوار لأنه يسعى للقيام بواجباته تجاه أبناء شعبه بالشكل الصحيح والمطلوب من خلال موقعه القيادي؛ ومن هذه الواجبات التي يجب التركيز عليها بشكل أكبر كيف نجعل كل منظومة العمل المسئولة عن مصالح الناس بكافة شرائحهم أكثر جمالا وعدلا./انتهى/