قاليباف: مكافحة ظاهرة الارهاب المشؤومة تتطلب عزيمة جماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في برقية وجهها قاليباف لنظيره في بوركينافاسو الحسن بالا سكانده، يوم الاثنين، أدان الهجوم الارهابي على قرية في شمال بوركينافاسو ووصفه بالهجوم الوحشي.

وأعرب عن اسفه والنواب والحكومة والشعب وعزى بوركينافاسو حكومة وشعبا وبرلمانا بهذه الجريمة.

ووصف الارهاب بأنه مدان ومكافحة هذه الظاهرة تتطلب عزيمة وتعاون من قبل جميع البلدان.

وأعرب عن استعداد مجلس الشورى الاسلامي لاجراء محادثات ومشاورات بين النواب بهدف التمهيد لايجاد الارضية القانونية لمكافحة الارهاب بشكل مؤثر.

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