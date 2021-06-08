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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٣٢ ص

في برقية وجهها لنظيره في بوركينافاسو؛

قاليباف: مكافحة ظاهرة الارهاب المشؤومة تتطلب عزيمة جماعية

قاليباف: مكافحة ظاهرة الارهاب المشؤومة تتطلب عزيمة جماعية

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف ان مكافحة الارهاب المشؤومة تتطلب عزيمة من جميع بلدان العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في برقية وجهها قاليباف لنظيره في بوركينافاسو الحسن بالا سكانده، يوم الاثنين، أدان الهجوم الارهابي على قرية في شمال بوركينافاسو ووصفه بالهجوم الوحشي.

وأعرب عن اسفه والنواب والحكومة والشعب وعزى بوركينافاسو حكومة وشعبا وبرلمانا بهذه الجريمة.

ووصف الارهاب بأنه مدان ومكافحة هذه الظاهرة تتطلب عزيمة وتعاون من قبل جميع البلدان.

وأعرب عن استعداد مجلس الشورى الاسلامي لاجراء محادثات ومشاورات بين النواب بهدف التمهيد لايجاد الارضية القانونية لمكافحة الارهاب بشكل مؤثر.

/انتهى/

رمز الخبر 1915146
https://ar.mehrnews.com/news/1915146/

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