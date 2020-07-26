روحاني: مخطط الأعداء في تدمير الإقتصاد الإيراني باء بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني أشار خلال أجتماع اللجنة الاقتصادية الذي عقد اليوم الاحد، الى مخطط الاعداء والأجندة التي سعوا لتحقيقها عبر العقوبات والضغوط الاقتصادية، معتبرا أنهم ارادوا ان يواجه المواطن الإيراني المصاعب في توفير إحتياجاتهم الأساسية، بينما تمكنت الحكومة بالتعاون مع الناشطين في المجال الاقتصادي والدعم الشعبي، أن توفر ليس الاحتياجات الاساسية فقط، بل تمكنت من توفير مواد الخام اللازمة لإنتاج السلع، وتمكنت من تسريع نمط تحقيق قفزة الانتاج.

وأعرب الرئيس روحاني عن تقديره للناشطين الاقتصاديين لما أبدوه من تنسيق مع سياسات وبرامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والسيطرة على الاسعار ، معتبرا ان الظروف الاقتصادية الخاصة التي تعيشها البلاد لايمكن مقارنتها مع أي وقت مضى.

ودعا رئيس الجمهورية الأجهزة الحكومية والشركات المنتجة الى وضع آلية لتحديد الاسعار ومواجهة مشكلة الغلاء، كما أوعز بتعزيز البورصة.

واشار ورحاني إستمرار الضغوط الاقتصادية على ايران قائلا: أن الحكومة تعتزم على وضع أجندات من أجل توفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع الضرورية والمواد الاولية وخلق التوازن في سوق العملة.