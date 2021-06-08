العراق يدعو تركيا لسحب قواتها من اراضيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن بغداد اليوم، تحدث رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي "محمد رضا ال حيدر" ، عن استمرار الوجود العسكري التركي في البلاد.

وقال أل حيدر، ان تركيا يجب أن تنهي وجودها العسكري على الأراضي العراقية، نحن نعتبر هذا الوجود العسكري التركي احتلالاً وما يحدث في شمال العراق خطيرللغايه.

وفي وقت سابق، قال مكتب الرئاسة العراقية في بيان: "نشهد حاليًا تطورات مقلقة في شمال العراق التطورات التي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن.

كما ان صرح الرئاسة العراقية في البيان ان "الاحداث التي وقعت في شمال العراق في الايام الاخيرة مؤسفة" ولا يسمح الدستور العراقي بوجود قوات أجنبية في الاراضي العراقية.

ونحن نشدد على ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركيا الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، والتي تعتبر انتهاكا لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

/انتهى/