المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يلتقي بمسؤولين عراقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة سافر إلى العراق، وكان باستقباله المتحدث باسم الخارجية العراقية "سعيد الصحاف"، والتقى بالمسؤولين في بغداد.

والتقى المتحدث باسم الخارجية العراقية كلاً من أمين المجلس القومي في العراق"قاسم الأعرجي"، ورئيس الوزراء السابق "نور المالكي"، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ "همام حمودي"، إضافة إلى لقاءه ببعض علماء السنة في العراق، وزيارته لمعهد "التميز (العراقي) للدراسات الستراتيجية، وتصريحاته امام جمع من الباحثين والمفكرين في هذا البلد والرد على اسئلتهم بشأن اخر التطورات الاقليمية والعلاقات الايرانية العراقية.

وجاء في هذا التقرير ايضا، ان متحدث الخارجية الايرانية ركّز خلال محادثاته في بغداد على موقف طهران الداعم لحكومة العراق، والانتخابات التشريعية، والعملية السياسية المتناغمة مع ارادة الشعب العراقي، وضرورة توسيع العلاقات الثنائية الشاملة بما في ذلك التعاون الثقافي والاعلامي بين البلدين.

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