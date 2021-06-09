  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١١:٣٠ م

خلال لقائه مبعوث الامم المتحدة في اليمن؛

عبداللهیان: إيران لن تدّخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

عبداللهیان: إيران لن تدّخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

صرح مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران للشؤون الدولية "حسين امير عبد اللهيان"، خلال لقائه مبعوث الامم المتحدة في اليمن، ان السعودية لن تستطيع التعويض عن خسائرها في حرب اليمن على طاولة المفاوضات، مؤكداً على موقف إيران الرامي لإحلال السلام في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "امیر عبداللهیان" ، وخلال لقائه مبعوث الامم المتحدة في اليمن مارتين غريفيتس اليوم الاربعاء بطهران، أكد على ايجاد حل لازمة اليمن يتم عبر إقامة حوار يمني - يمني بمشاركة جميع القوى والاحزاب السياسية.

وأعرب عبداللهيان عن أمله برفع الحصار الانساني ووقف اطلاق النار في اليمن خلال المدة المتبقية من مهمة غريفيتس حول الشأن اليمني.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شددت عدة مرات على ان الحرب ليست طريقا لحل الازمة في اليمن وانها لن تدخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

ونوه الى ان السبيل الوحيد لحل ازمة اليمن يتمثل بالحوار السياسي في سياق ارساء السلام والاستقرار الاقليمي.

وعدّ استمرار الحصار الانساني ولجوء السعودية الى استخدام العنف والحرب والتدخلات الاجنبية للتواجد العسكري وتقسيم اليمن ونمو الارهاب من دوافع القلق في اليمن.

/إنتهى/

رمز الخبر 1915204
https://ar.mehrnews.com/news/1915204/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات