عبداللهیان: إيران لن تدّخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "امیر عبداللهیان" ، وخلال لقائه مبعوث الامم المتحدة في اليمن مارتين غريفيتس اليوم الاربعاء بطهران، أكد على ايجاد حل لازمة اليمن يتم عبر إقامة حوار يمني - يمني بمشاركة جميع القوى والاحزاب السياسية.

وأعرب عبداللهيان عن أمله برفع الحصار الانساني ووقف اطلاق النار في اليمن خلال المدة المتبقية من مهمة غريفيتس حول الشأن اليمني.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شددت عدة مرات على ان الحرب ليست طريقا لحل الازمة في اليمن وانها لن تدخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

ونوه الى ان السبيل الوحيد لحل ازمة اليمن يتمثل بالحوار السياسي في سياق ارساء السلام والاستقرار الاقليمي.

وعدّ استمرار الحصار الانساني ولجوء السعودية الى استخدام العنف والحرب والتدخلات الاجنبية للتواجد العسكري وتقسيم اليمن ونمو الارهاب من دوافع القلق في اليمن.

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