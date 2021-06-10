تدشين عدد من المشاريع الوطنية التابعة لوزارة الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبرعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تم صباح اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تدشين عدد من المشاريع الوطنية المنفذة من قبل وزارة الطاقة في محافظات هرمزكان وايلام وكرمانشاه وكذلك بدء الاعمال التنفيذية لانشاء محطة الطاقة الكهربائية في سيريك بمحافظة هرمزكان باعتمادات بلغت 41 تريليونا و 988 مليار تومان.

و تم تدشين الوحدة الغازية في محطة الدورة المركبة "هنكام" بطاقة 307 ميغاواط وبقيمة 3 تريليونات و 13 مليار تومان في محافظة هرمزكان جنوب، والعمليات التنفيذية لانشاء محطة الطاقة في سيريك بقدرة 1400 ميغاواط وبقيمة 38 تريليون تومان.

و تم ايضا تدشين سد "کنجانجم" (غلال ملك) ومشروع للري والبزل بقيمة 450 میلیار تومان في محافظة ايلام "غرب".

كما تم تدشين مشروع للري والبزل بقيمة 525 مليار تومان في محافظة كرمانشاه "غرب".

وفي هذه الفترة بلغت مساحة الري والبزل في البلاد 340 الف هكتار غالبيتها في المحافظات الحدودية.

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