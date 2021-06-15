نعلن لدول الجوار أن قدراتنا المسلحة ليست ضدها/تسجيل 119 حالة وفاة بفيروس كورونا

روحاني: نعلن لدول الجوار أن قدراتنا المسلحة ليست ضدها/نسعى لتقوية امكانياتنا النووية والصاروخية

صرح الرئيس روحاني ان "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لم ولن تكون لها أي نية في العدوان على أي بلد، هي سند لها وليست ضدها"، فيما أكد ان "إيران تسعى من اجل تقوية امكانياتنا النووية والجوية والفضائية والصاروخية".

عراقجي: الإدارة الأميركية الحالية شريكة في جرائم ضد الإنسانية

قال مساعد وزير الخارجية أن الإدارة الأميركية الحالية شريكة في جرائم ضد الإنسانية واضاف انه لاينبغي ان يخضع الإيرانيون للحظر ولو ليوم واحد.

الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا حول الاتفاق النووي لا تجري علنا/ بعض التفاصيل الفنية والقانونية لازالت عالقة

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان المفاوضات النووية في فيينا لم تصل الى اي طريق مغلق، واوضح بان الجولة الجارية من المفاوضات سوف لن تكون الاخيرة، لافتا الى بعض القضايا الرئيسية العالقة التي يجري البحث حولها في الوقت الحاضر.

الادميرال خانزادي: التواجد في البحار الحرة حق لنا ولن نرضخ لاي متغطرس

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، بان التواجد في البحار الحرة حق لنا ولن نرضخ لاي متغطرس وقال: ان هذا يعد ضمن سياسة البلاد الدفاعية التي نصمد ونضحي بارواحنا من اجل تحقيقها.

ظريف يغرّد على انتهاء حكم رئيس وزراء الكيان الصهيوني باللغة العربية

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بتغريدة على انتهاء حكم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عامًا، واصفا ذلك بسقوط الطاغية، وان غزة ترفع شارة النصر.

وزیر الصحة: إصدار ترخيص استخدام لقاح "كوف ايران بركت"

أعلن وزير الصحة "سعید نمکی" عن إصدار ترخيص استخدام لقاح "كوف ايران بركت" الايراني.

وزارة الصحة: تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الأثنین) الى 82 الفا و217 شخصا، بعد تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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