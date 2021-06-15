تصدير لقاحات كورونا الإيرانية في نهاية الخريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الصحة في تصريح اليوم الثلاثاء: لقد وصلت لقاحاتنا المحلية إلى مرحلة الترخيص والاستهلاك المحلي، وعلى الرغم من اللقاحات المنتجة محليًا، فإننا سنستورد اللقاح في غضون الشهرين المقبلين.

واشار نمكي الى انه تم شراء 16 مليون و800 ألف جرعة من لقاح كورونا عبر آلية كوفاكس (التابعة لمنظمة الصحة العالمية)، لكن اللقاحات المحلية سيتم إنتاجها وستكون جاهزة للاستخدام اعتبارًا من أغسطس/آب، مضيفا: وصلت إحدى شركات الإنتاج إلى مرحلة الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ، وسيتم الأسبوع المقبل ترخيص مجموعة باستور للاستخدام الطارئ.

وأشار إلى وجود 6 منصات تعمل بشكل مستمر وبحلول نهاية الخريف ستكون اللقاحات المحلية جاهزة للتصدير لدول أخرى بالإضافة إلى تلبية احتياجات البلاد.

وقال نمكي: بالإضافة إلى وضع البروتوكولات والإجراءات الخاصة بالانتخابات، وضعنا برنامجًا لجميع المراكز الانتخابية وحاولنا إجراء الانتخابات بأقصى قدر من التباعد الاجتماعي.

وفي سياق آخر لفت وزير الصحة الى انه بحلول منتصف أغسطس/آب، سيكون هناك حوالي 14 ألف سرير طبي جديد في المستشفيات، تم تشغيل بعضها، وافتتاح 1400 مركزا صحيا وعدد كبير من مشاريع الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

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