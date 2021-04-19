بدء حقن مليون جرعة من اللقاح/ اتخذنا خطوات مؤثرة لإنتاج اللقاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الصحة سعيد نمكي في تصريح متلفز اليوم الاثنين: لقاح كورونا من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم، وقد اتخذنا خطوات مؤثرة لإنتاج اللقاح، وندرك أن اللقاح قضية سياسية، اشترينا 16 مليون جرعة من اللقاح من حصة كوفاكس، وبعد عدة شهور تمكنا من تحويل الأموال، لقد تفاوضنا بشأن توفير اللقاحات مع روسيا والهند والصين وحققنا نتائج جيدة.

واضاف: جلسة (منظمة الصحة العالمية في هيلسنكي) اليوم كانت سياسية بمعظمها ونحن نحتج على أساليب توزيع كوفاكس، هناك ظلم في استخدام وتوزيع اللقاحات في العالم ويجب معالجته من قبل المنظمات الدولية واليوم يتم استخدام 85٪ من اللقاحات في عدد محدود من البلدان، لسوء الحظ بسبب الحظر الجائر، يصعب الحصول على اللقاح، وفي الوقت الحاضر حققنا أداءً جيدًا بالفعل في ستة منصات لإنتاج اللقاحات.

ومضى قائلا: سيتم حقن مليون جرعة من اللقاح، والتي وصلت للأسف إلى البلاد مع التأخير في بداية ابريل/نيسان، بالتعاون مع جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد.

واوضح نمكي ان المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا ستنتهي بحلول الأسبوع المقبل، وستبدأ المرحلة الثانية في مايو المقبل.

وقال نمكي: في المرحلة الأولى، سيتم تطعيم جميع الكادر الطبي وطلاب الجامعات الطبية والتمريض وطاقم المختبرات وكذلك المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

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