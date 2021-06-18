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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٥٠ ص

ند برايس:

أمريكا استطاعت تحقيق بعض التقدم حول الملف النووي الإيراني لكن هناك تحديات

أمريكا استطاعت تحقيق بعض التقدم حول الملف النووي الإيراني لكن هناك تحديات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، رغم التحديات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين عبر الهاتف: "استطعنا تحقيق بعض التقدم لكن هناك تحديات".

وأضاف: "لا نتبنى إطارا زمنيا محددا للجولة السادسة من المحادثات".

/انتهى/

رمز الخبر 1915412
https://ar.mehrnews.com/news/1915412/

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