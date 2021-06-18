أمريكا استطاعت تحقيق بعض التقدم حول الملف النووي الإيراني لكن هناك تحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين عبر الهاتف: "استطعنا تحقيق بعض التقدم لكن هناك تحديات".

وأضاف: "لا نتبنى إطارا زمنيا محددا للجولة السادسة من المحادثات".

/انتهى/