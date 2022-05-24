وزير الخارجية السعودي يعلن عن تحقيق بعض التقدّم مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قال في تصريح له، في جلسة بعنوان "نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط"، ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي، اليوم الثلاثاء، قال الوزير السعودي: "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيدينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران".

وأضاف: "تمّ تحقيق بعض التقدّم مع إيران لكن ليس بشكل كاف"، معلناً عن "حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".

وحول المفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي: "إذا توصلنا إلى إحياء الاتفاق النووي فسيكون أمراً جيداً".

المصدر: الميادين

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