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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م

في منتدى دافوس؛

وزير الخارجية السعودي يعلن عن تحقيق بعض التقدّم مع إيران

وزير الخارجية السعودي يعلن عن تحقيق بعض التقدّم مع إيران

أعلن وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء في جلسة بعنوان "نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط" في منتدى دافوس، عن تحقيق بعض التقدّم مع إيران، مشيراً إلى حقبة جديدة من التعاون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قال في تصريح له، في جلسة بعنوان "نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط"، ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي، اليوم الثلاثاء، قال الوزير السعودي: "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيدينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران".

وأضاف: "تمّ تحقيق بعض التقدّم مع إيران لكن ليس بشكل كاف"، معلناً عن "حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".

وحول المفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي: "إذا توصلنا إلى إحياء الاتفاق النووي فسيكون أمراً جيداً".

المصدر: الميادين

/انتهى/

رمز الخبر 1924018
https://ar.mehrnews.com/news/1924018/

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