توطين تقنية إنتاج السبائك المتقدمة لإنتاج توربينات غازية

وأفادت وكالة مهر للأنباء،أن الرئيس التنفيذي لشركة معرفية إيرانية جلال دانش، قال: "إن دور السبائك المقاومة للحرارة والتآكل في إنتاج الطاقة من قبل صناعة محطات الطاقة أمر حيوي واستراتيجي، لأن المعرفة التقنية للمكونات عند درجة الحرارة عمل متقدم، ولا يمكن سوى لقليل من البلدان إنتاج مثل هذه السبائك على نطاق واسع".

وتابع دانش بالقول: "لو لم يتم توطين هذه الأجزاء في السنوات الأخيرة، لكانت من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد في هذا المجال وإمدادات الكهرباء، لكن لحسن الحظ، بدعم من الشركات القائمة على المعرفة ودخول التقنيين، تم إنهاء هذا الانحصار وتمكنا من القيام بذلك بالتغلب على تحدي العقوبات".

تصنيع أجزاء عالية الاستهلاك ذات مقاومة عالية

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، إنتاج السبائك القائمة على النيكل وقاعدة الكوبالت وسبائك الحديد الخاصة على أنها قدرة الشركة، وقال: في التوربينات الغازية، تتراوح درجة حرارة الغاز من 980 إلى 1200 درجة مئوية، وبالتالي فإن العمر الإنتاجي للأجزاء تستخدم في توربينات الغاز بعد نفاد الوقت وتحتاج إلى استبدال؛ تمكنا من صنع حوالي 250 صفًا من أجزاء توربينات الغاز في إيران".

وتابع الناشط التكنولوجي: "النوابض المقاومة للتآكل أو الصدأ التي تعمل في ظروف خاصة، على سبيل المثال عند ملامستها للزيت والغاز الحامض، هي منتجات أخرى لهذه الشركة القائمة على المعرفة".

واعتبر أن سلسلة التوريد في صناعة محطات الطاقة هي مهمة النشطاء التكنولوجيين في الشركة، وقال: "لحسن الحظ، تمكنا من توفير جزء من احتياجات البلاد في تطوير الأجزاء الميكانيكية لصناعة الطاقة، وتم توفير هذه السلسلة من خلال جهود الشركات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المحلية وتوفرت قدرة جيدة على الصادرات".

وذكر الناشط التكنولوجي، ان التسويق والعلامات التجارية يمثلان تحديات مهمة، إذا تم حلها، يمكن أن تجلب المنتجات الإيرانية الصنع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

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