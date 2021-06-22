رئيس الاركان العامة الايرانية يلتقي الرئيس المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كلا من رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والقائد العام للحرس الثوري والجيش وقوى الامن الداخلي، و وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، برفقة جمع من كبار القادة العسكريين في البلاد، قاموا صباح اليوم، بزيارة حجة الاسلام رئيسي.

وهنأ القادة العسكريون خلال هذ اللقاء، رئيس الجمهورية الاسلامية المنتخب؛ مؤكدين على جاهزية القوات المسلحة جمعاء لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف الاصعدة والمجالات.

الى ذلك، اثنى حجة الاسلام رئيسي على مواقف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وكبار القادة العسكريين وقوى الامن الداخلي؛ متطلعا الى توظيف كافة الطاقات المتاحة لتحسين الظروف وتوفير معيشة افضل تليق بمطالب الشعب الايراني.

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