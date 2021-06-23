بعون الله ومساعدة الشعب والشباب سنُغيّر وضع البلاد/تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

حجّة الإسلام رئيسي: بعون الله ومساعدة الشعب والشباب سنُغيّر وضع البلاد

اكد الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام آية الله "ابراهيم رئيسي"؛ خلال كلمة له قرأها عصر يوم امس في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (ع)؛ على أهمية تحسين وضع البلاد قائلاً: "بعون الله ( سبحانه وتعالى ) و بمساعدة ابناء الشعب والشباب سنقوم بتغيير الوضع في البلاد".

عضو لجنة الابحاث البرلمانية الايرانية: تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة بمثابة الضمان الافضل لمواجهة انتهاك اميركا للاتفاق النووي

اكد عضو لجنة التعليم والابحاث البرلمانية الايرانية حسين حق وردي ان تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة بمثابة الضمان الافضل لمواجهة انتهاك اميركا للاتفاق النووي.

عبد اللهيان: السياسة الخارجية لحكومة رئيسي ستتمتّع بالنشاط والإتزان وقوة الخطاب

صرح مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين أمير عبداللهيان، في حوار له مع قناة CNN بان السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي ستتّسم بالنشاط والإتّزان مع خطاب قوي و منطقي.

رئيس الاركان العامة الايرانية يلتقي الرئيس المنتخب

التقى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري وعدد من كبار قادة القوات المسلحة الايرانية اليوم الثلاثاء، الرئيس المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي، مهنئين بفوزه في انتخابات الرئاسة.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: كل التيارات السياسية ستساند الرئيس المنتخب في رؤيته المستقبلية البعيدة الأفق

أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أنه "من المتوقع ان تقوم التيارات السياسية التي لم تدعم المرشح الفائز في الانتخابات "إبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بالوقوف الى جانب الحكومة برؤية مستقبلية بعيدة النظر".

خطيب زادة: إيران تهنئ أرمينيا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بنجاح

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بنجاح في أرمينيا، معربا عن ثقته في تطوير وتمتين العلاقات الودية بين البلدين.

وزارة الصحة: تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الثلاثاء) الى 83 الفا و217 شخصا، بعد تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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