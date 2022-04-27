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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٣١ م

خلال زيارته لطهران؛

وزير الدفاع الصيني يلتقي اللواء باقري

وزير الدفاع الصيني يلتقي اللواء باقري

التقى وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ هه مساء اليوم الاربعاء برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدفاع الصيني، الجنرال وي فنغ هه، التقى مساء عصر اليوم الاربعاء برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، في مقر الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية .

ويناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات الدولية والإقليمية، وتوسيع العلاقات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية الثنائية، وسبل تحسين مستوى التعاطي بين القوات المسلحة في البلدين.

وكان وزير الدفاع الصيني قد وصل إلى طهران صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1923359
https://ar.mehrnews.com/news/1923359/

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