نداء صلح واستقلال وحرية الشعب الإيراني زلزل الاستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء بمناسبة حلول الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية، داعياً البيان الى ضرورة التعاون لإعمال البيان الاستراتيجي الثاني للثورة الاسلامية والتصدي للهجمة التي يشنها الاعداء اقتصاديا وثقافيا وأمنيا واعلاميا.

وأعتبرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن شجرة الثورة الاسلامية الطيبة، تجاوزت بسلام أنواع الفتن والتهديدات الكبرى، وأن نداء صلح واستقلال وحرية الشعب الايراني وصل لمسامع ملايين الاحرار الباحثين على الحقيقة.

وأكدت أن النداء وصل مسامع الشعوب الاسلامية ودول منطقة غرب آسيا، وزلزل بدوره الاستكبار العالمي على رأسه أميركا والكيان الصهيوني المصطنع.

هذا وجددت هيئة الأركان العامة في بيانها العهد والميثاق مع شهداء الثورة الإسلامية ومؤسسها آية الله الإمام الخميني (رض) والبيعة مع قائد الثورة آية الله السيد " علي خامنئي".

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