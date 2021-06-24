روحاني: لايجب التضحية بأهداف الثورة الجوهرية من أجل الانتخابات/ 112 وفاة بكورونا

روحاني: لايجب التضحية بأهداف الثورة الجوهرية من أجل الانتخابات

صرّح الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني" خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، ان الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة، مشيراً إلى انه لاينبغي التضحية بالاهداف الاساسية للثورة والنظام والبلاد من أجل الانتخابات، مؤكداً أنه على الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني قال خلال جلسة مجلس الوزراء: الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة ، مشيراً إلى انه لاينبغي التضحية بالاهداف الاساسية للثورة والنظام والبلاد من أجل الانتخابات. وبالتالي لابد ان تبقى هذه الاهداف السامية في مكانها.

واضاف روحاني ان الانتخابات واحدة من اركان النظام الاسلامي المهمة والي جانبها الجمهورية الاسلامية ، وينبغي ان نتكاتف جميعا للمحافظة على هذه الاركان...

اللواء باقري: لقاح "ميلاد" ناجح وسيُعتمد للاستخدام العام قريبا

صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" أن لقاح "ميلاد" المضاد لكورونا والمنتج من قبل وزارة الدفاع، من اللقاحات الناجحة في البلاد، مُعلناً أنه سيتم اعتماده للاستخدام العام قريبا.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن هذا التصريح أدلى به اللواء باقري اليوم الاربعاء خلال مراسم منح وسام "شفاء" وتكريم اسر الشهداء الكرام والكوادر الدؤوبة في القوات المسلحة العاملة في مجال الوقاية من فيروس كورونا.

وقال اللواء باقري: "ان هذه المراسم تقام اليوم بامر من القائد العام للقوات المسلحة لتكريم جهاد وتضحيات الشهداء المدافعين عن الصحة والقادة والمدراء الذين بذلوا الجهود في مسار مكافحة كورونا...

افشال عملية تخريبية لأحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت مصادر اعلامية أنه تم إفشال عملية تخريبية لأحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقرب من العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصادر أعلنت عن إفشال عملية تخريبية لأحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت ان هذا العمل العدواني تم إحباطه دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وكان موقع نور نيوز قد ذكر فجر اليوم ان عملية تخريبية قد فشلت في استهداف أحد مباني منظمة الطاقة الذرية في اطراف "كرج" قرب طهران ولم تتسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.

الرئيس الإيراني المنتخب يزور روحاني

صرح مكتب رئاسة الجمهورية ان الرئيس المنتخب آية الله "ابراهيم رئيسي" زار صباح اليوم الاربعاء الرئيس الإيراني السابع "حسن روحاني" في مكتبه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد رئيس المكتب لشؤون الإعلام "علي رضا معزي" قال في تغريدة له على تويتر ان الرئيس المنتخب التقى الرئيس روحاني في مكتبه اليوم.

واضاف معزي ان اجراءات نقل السلطة تسير بشكل سلس مهنيا وأخلاقيا.

وصوّت 17 مليونا و 926 ألفا و 345 ناخبا لصالح السيد رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة التي جرت يوم الجمعة الماضي 18 يونيو...

وزارة الصحة: تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الاربعاء) الى 83 الفا و329 شخصا، بعد تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، أشارت في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاءء 23 حزيران/يونيو)، عن تسجيل 11059 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و128 الفا و395شخصا.

وأضافت أن 1299شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و236شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة...

/إنتهى/