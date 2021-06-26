وزير لبناني سابق: "شكراً إيران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس حزب التوحيد في لبنان، الوزير السابق وئام وهاب رد على تصريحات السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا التي طالبت بالامتناع عن استيراد النفط الايراني.

وقال وهاب اليوم السبت في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "حصاركم هو من أوصلنا إلى هذا الوضع، لذا سنأتي بالنفط من إيران وغير إيران".

وتابع:" كنت أعتقد أن اللبنانيين الذين شجعوكم هم التافهون، فتبين أنكم أتفه منهم، شكراً إيران".

وفي وقت سابق من اليوم السبت نشرت السفارة الايرانية في بيروت تغريدة ردا على تصريحات السفيرة الاميركية.

وجاء في التغريدة: "وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت بغني عن تفاهات السفيرة الأمريكية. لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني".

ويعاني لبنان في الوقت الراهن من أزمة حادة في الوقود، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أقترح استيراد النفط الايراني لحل أزمة الوقود في لبنان./انتهى/