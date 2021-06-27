سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية لزيادة سرعة بناء واستكمال محطتي بوشهر للطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، قال ان تأمين التمويل أبطأ بناء واستكمال محطتي الطاقة الثانية والثالثة في بوشهر ، ولحل هذه المشكلة ، سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية.

وصرح صالحي، أنه يتم الآن توليد ألف ميغاواط من الطاقة النووية وبانتهاء محطتي بوشهر 2 و 3، ستصل هذه الكمية إلى 3 آلاف ميغاواط. بالطبع، مرت ثلاث سنوات منذ بدء إنشاء هاتين المحطتين، وسيستغرق استكمالهما خمس سنوات أخرى.

وتابع: "إنجاز كل محطة كهرباء سيستغرق 8 سنوات لتتمكن من دخول الدائرة". الآن لدينا بعض المشاكل في دفع أقساطنا للروس بسبب المشاكل الاقتصادية والعقوبات، ولم نتمكن من دفع المبالغ في موعدها، وهذا ما أدى إلى تباطؤ عملية استكمال وبناء محطات الكهرباء.

واضاف: "من الممكن ألا يتم الانتهاء من محطتي بوشهر للطاقة 2 و 3 خلال 8 سنوات، ولكن إذا كان هناك انفتاح اقتصادي، فهو كذلك". من الممكن زيادة سرعة البناء واستكمال محطات توليد الكهرباء ".

وصرح صالحي: من أجل حل المشكلة المالية وتمويل بناء محطتي بوشهر 2 و 3، سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية، وإذا تمت الموافقة عليها فسيتم إرسال هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء./انتهى/