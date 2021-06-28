قرار إيران الصعب أدى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي /تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

عراقجي؛ قرار إيران الصعب أدى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي / لقد حان الوقت لجميع الأطراف لاتخاذ قرارتها

قال رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي، في فيينا "عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وقررت إيران البقاء فيه كان قرارا كبيرا وصعبا من جانب إيران هو الذي أدى إلى الحفاظ عليه حتى الآن".

مسؤول إيراني: عودة أمريكا الى الاتفاق النووي ممكنة فقط في حال رفعها الحظر

اعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، ابوالفضل عموئي، ان عودة أمريكا الى الاتفاق النووي ممكنة فقط في حال رفعها الكامل لإجراءات الحظر.

لجنة الأمن القومي البرلمانية: تقرير عراقجي عن سير المفاوضات النووية "غير مرض"

صرحت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الأحد، بأن التقرير الذي قدمه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عن سير المفاوضات النووية "غير مرض للجنة الأمن القومي".

قاليباف: سياسة الحظر جعلتنا نتصرف بطريقة نسعى من خلالها إلى إزالة العقبات امام الإنتاج

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان قضية الحظر جعلتنا نتصرف بطريقة نسعى من خلالها إلى إزالة عقبات الإنتاج في البلاد والتي تعد أيضًا هاجسا جديا لقائد الثورة الاسلامية.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية؛ سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية لزيادة سرعة بناء واستكمال محطتي بوشهر للطاقة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، ان سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية لزيادة سرعة بناء واستكمال محطتي بوشهر للطاقة.

سلامي خلال مراسم ازاحة الستار عن لقاح "نورا"؛ سنعطي اللقاحات للفقراء في باقي البلدان/لدينا طائرات كبيرة مسيرة يصل مداها الى 7000 كم

اعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان ايران قررت أن تكون من بين الدول الأولى في العالم في كل ظاهرة، لافتا الى امتلاك الحرس الثوري طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر.

الاميرال خانزادي: إيران تصنع الفرقاطات والمدمرات رغم الحظر والضغوط/إدخال مدمرة "دنا" بخدمة الاسطول البحري

تحدث قائد القوة البحرية للجيش الايراني ، عن ادخال المدمرة "دنا" بخدمة الاسطول البحري الايراني خلال الايام الماضية، وأكد انه رغم الحظر والضغوط القصوى فان ايران تصنع الفرقاطات والمدمرات.

لقاح "كوف ايران بركت" يقضي على فيروس كورونا الأفريقي تماما

قال الخبير في مجال اللقاحات الطبية، عضو الهيئة العلمية بشركة باستور المعرفية الايرانية الدكتور اصغر عبدلي، ان لقاح "ايران كوف بركت" الايراني المضاد لفيروس كورونا، يستطيع القضاء تماما على السلالة الافريقية لفيروس كورونا المحوّر.

بحضور قائد الحرس الثوري؛ إزاحة الستار عن لقاح "نورا" الإيراني

جرى صباح يوم الأحد إزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي أنتجته جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية، بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني ووزير الصحة سعيد نمكي.

وزارة الصحة: تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الاحد) الى 83 الفا و845شخصا، بعد تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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