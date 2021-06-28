الغربيون هم من آووا قتلة شهداء 28 حزيران وبصلافة يتشدقون بحقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل قائد الثورة لرئيس ومسؤولي جهاز القضاء في البلاد لمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لاستشهاد آية الله بهشتي و 72 من رجال الثورة واسبوع السلطة القضائية.

ولدى استقباله لرئيس ومسؤولي السلطة القضائية اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد اية الله الدكتور بهشتي ، حيا سماحته رئيس االسلطة القضائية السيد ابراهيم رئيسي، مشيرا الى انه بذل جهودا كبيرة خلال السنتين وعدة اشهر من ترؤسه للجهاز القضائي ، وان انجازات جيدة قد تحققت في عهده بحيث كانت حركته واجراءاته في ظل هذه المسؤولية مصداقا للحركة الجهادية التي تعني الجدية والعمل المتواصل.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان حركة السيد ابراهيم رئيسي في السلطة القضائية خلال العامين الماضيين هي مصداق للحركة الجهادية الدؤوبة ، الأمر الذي انعش آمال المواطنين بالجهاز القضائي.

واوضح قائد الثورة انه يتلقى شكاوى المواطنين تجاه الاجهزة المختلفة ، وانه لاحظ فرقا كبيرا بين رؤية شكاوى المواطنين لفترة ما قبل السنتين الاخيرتين وما بعدها في السلطة القضائية ، أي ان آمال المواطنين وثقتهم قد تجددت بهذه السلطة في ظل مسؤولية السيد ابراهيم رئيسي ، معتبرا ان ثقة الشعب بالاجهزة المهمة في البلاد يمثل ثروة اجتماعية كبيرة.

يتبع...