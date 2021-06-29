الغربيون هم من آووا قتلة شهداء 28 حزيران وبصلافة يتشدقون بحقوق الإنسان/تسجيل 140 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: الغربيون هم من آووا قتلة شهداء 28 حزيران وبصلافة يتشدقون بحقوق الإنسان

استنكر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، خلال لقائه رئيس ومسؤولي جهاز القضاء، سلوك الدول الأوروبية التي آوت قتلة شهداء 28 حزيران ومنحتهم منبرًا في برلماناتهم ثم تتشدق دون خجل وبصلافة بحقوق الإنسان.

روحاني: يجب أن تكون حافلات المدن كهربائية وغازية / قفزة علمية في السنوات الثماني الماضية

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بانه: "إذا استطعنا إبعاد أنفسنا عن استخدام وقود الديزل، وأصبحت حافلات المدينة تعمل بالكهرباء والغاز، فقد نكون قد قمنا بالكثير من العمل القيم".

ظريف: مدينة "سردشت" المقصوفة بالكيمياوي لا تزال تسعل الخردل وتنتشر منها رائحة القروح والبثور

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أنه "في 28 حزيران / يونيو 1987 قصف نظام صدام أربع نقاط مزدحمة في سردشت بالقنابل الكيماوية، واليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود على هذه المأساة الإنسانية، لا تزال مدينة سردشت تفوح منها رائحة القروح والبثور وسعال الخردل".

وزارة الخارجية: إيران اتخذت كل القرارت اللازمة في فيينا وعلى الدول الأخرى حسم قراراتها

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ، أن مفاوضات فيينا بلغت مرحلة بحيث ينبغي على جميع الاطراف اتخاذ قراراتها، مبينا أن طهران اتخذت القرارات التي ينبغي ان تتخذها وتنتظر الدول الاخرى ومنها اميركا اتخاذ قراراتها.

ستاري: تشغيل المرصد يعتبر من اكبر المشاريع العلمية في ايران

قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" ان تشغيل المرصد الوطني الإيراني، الذي يعتبر من اكبر المشاريع العلمية في ايران مدعاة للفخر وسيكون ضمن أكبر سبعة مراصد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

نظام الدين موسوي: مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ستُقام في 5 اغسطس 2021

صرح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي "سيد نظام الدين موسوي" بأن مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب حجة الاسلام السيد "ابراهيم رئيسي" ستقام يوم الخميس 5 اغسطس 2021 بمقر البرلمان في طهران، بحضور كبار الشخصيات الايرانية والاجنبية.

جهانغيري: ينبغي علينا إستعادة حصة إيران في أسواق النفط العالمية

صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" : ان حصة ايران من سقف انتاج النفط في العالم تبلغ 4 بالمئة؛ مؤكداً أنه "واجبنا الوطني يلزم علينا من خلال تعزيز الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ان نستعيد حصة البلاد في اسواق النفط العالمية".

وزارة الصحة: تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الاثنين) الى 83 الفا و985شخصا، بعد تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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