سماع دوي انفجار غرب طهران ولا أنباء عن خسائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على الفور توجهت فرق الاطفاء للمكان، فيما بدات قوى الامن تحقيقاتها حول الحادث الذي وقع في حديقة "ملت". وقد نفت مصادر ايرانية صحة مشاهد لحريق ضخم تداولتها بعض المواقع الاعلامية ونسبتها لموقع الحادث. ولم ترد حتى الان اي انباء عن وقوع اي خسائر.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال ملكي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال فرق إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأضاف: "لم يكشف بعد أسباب الانفجار الذي وقع شمال طهران وما إذا كان قد وقع انفجار فعلا أم لا حيث أن رجال الإطفاء لم يروا أي أثر الانفجار حتى الآن".

أيضا قال نائب حاكم طهران للشؤون العسكرية والأمنية، حميد رضا غودرزي، في تصريح صحفي، إن انفجارا وقع داخل حديقة ملت شمال طهران، مضيفا: "نحقق لمعرفة إن كان حادثا إرهابيا وتحديد أبعاد و أسباب الانفجار".

بدوره، أفاد التلفزيون الإيراني بانفجار جسم مجهول داخل حديقة ملت من دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

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