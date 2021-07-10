هل منع النظام السعودي للحج خطة أمريكية ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النشطاء اعتبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان قرار النظام السعودي يعد خطوة ممنهجة في سياق الدور المكشوف الذي يقوم به في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، كما ان ذرائع منع استقبال حجاج من خارج السعودية واهية، وغير موضوعية، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل شأن يهم المسلمين كافة، كما وعبّر النشطاء عن غضبهم الشديد من قيام نظام آل سعود من منع حج بيت الله للعام الثاني على التوالي تحت ذرائع ومبررات واهية، في الوقت الذي تعج فيه بلاد الحرمين بالحفلات الماجنة وبحضور الآلاف.

حيث لوقيَ قرار النظام السعودي بمنع المسلمين من دخول اراضي المملكة أداء فريضة الحج لهذا العام انتقادات واسعة لدى الاوساط الاسلامية، حيث استنكر العديد من الشخصيات العربية والاسلامية قرار السعودية حرمان الحجاج في بقية الدول من أداء هذه الفريضة التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي من خلال تغريدة له:" النظام السعودي وحلفاؤه يصنعون كل يوم حدثا لإلهاء ابناء الأمة عن جريمته المنكرة المتمثلة في منع المسلمين من الحج نحيي كل الأصوات الحرة التي لم تتوقف عن إدانته والتنديد وندعو لحملة تغريد إسلامية على هاشتاغ #منع_الحج_خطه_امريكية".

كما أضاف : "هذه خطة تبدو أمريكية ترويض للناس على أن يتقبلوا تقليص وتقليل عدد الحُجاج من كل بلد عدد مُعيَّن ويكون عددا قابلا للتخفيض، وكل سنة يخفضون أكثر، وكل سنة يفتعلون شيئاً فيما يتعلق بالكعبة، يقولون:(قد حصل وباء،أو حصل كذا من كثرة الازدحام)".

كما تفاعلت الناشطة "زهراءاليمن" عبر الوسم بالقول : "مايقوم به النظام السعودي من منع المسلمين أداء فريضة الحج يعد مساهمه فعليه للخطه الأمريكيه التي تتبنى محاربة الاسلام خدمة للكيان الصهيوني".

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