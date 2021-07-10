وزير الامن الايراني يرسل برقية تعزية في وفاة المجاهد "أحمد جبريل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الامن الايراني حجة الإسلام سيد محمود علوي بعث برقية تعزية في وفاة "أحمد جبريل" أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وجاء في نص رسالة حجة الإسلام علوي:

إنا لله وإنا إليه راجعون

تسبب موت المجاهدين المغفور أحمد جبريل (أبو جهاد) بألم ومعاناة شديدين.

وأضاف: "من المؤكد أن نتيجة نضاله هذه الشخصية على صعيد الجهاد من أجل تحرير القدس الشريف القبلة الاولى وفلسطين المحتلة من قبل الصهاينة الغاصبين ستبقى خالدة وبمثابة نموذج تاريخي لجبهة المقاومة الاسلامية

وتابع:" أتقدم بأحر التعازي لأسرته وقادة وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) وشعب فلسطين المظلوم وجميع مناضلي المقاومة ،وأسأل الله أن يرزقه الدرجات العليا في الآخرة والصبر والسلوان لعائلته وذويه"./انتهى/