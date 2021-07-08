"أحمد جبريل" قضى حياته كلها في الجهاد من أجل تحرير القدس الشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد باقر قاليباف بعث برقية تعزية في وفاة "أحمد جبريل" الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتب فيها: هذا الشخص الذي قضى كل حياته في الجهاد من أجل تحرير القدس الشريفة، سيبقى مشرقاً في عقول وقلوب جميع احرار وشرفاء الشعب الفلسطين المظلومة.

واتى نص رسالته على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أثارت وفاة مجاهد جبهة المقاومة السيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) حزنا كبيرا.

سيبقى تاريخ الظلم والنضال لهذا الشخص الذي قضى كل حياته في الجهاد من أجل تحرير القدس الشريف مشرقا في عقول وقلوب جميع احرار وشرفاء الشعب الفلسطيني.

أقدم التعازي لقادة وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحبائهم ورفاقهم وأسرهم الغالية، وأسأل الله عز وجل أن يرحم ويصبر اهله وذويه.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي

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