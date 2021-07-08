"احمد جبريل" آمن بالبندقية سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقدمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بأسمى آيات العزاء والمواساة برحيل القائد الفلسطيني الكبير والمجاهد المقاوم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة " احمد جبريل، من كافة أبناء الشعب الفلسطيني وكل فصائل المقاومة، لا سيما من قيادة الجبهة ومن محور المقاومة، وعائلته الكريمة.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الخميس إن الراحل الكبير نذر حياته للقضية الفلسطينية وللذود عن القضايا المحقة والعادلة لشعبه، وآمن بالبندقية سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين، فترك إرثا نضاليا يستمر اليوم مع سيف القدس الذي فتح صفحة جديدة من الانتصارات المؤزرة.

وأملت السفارة لرفاق سلاحه مزيدا من العزة والمنعة في مواصلة طريقه حتى تحرير فلسطين، من البحر الى النهر./انتهى/