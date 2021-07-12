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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٥٠ م

بمناسبة أسبوع الأسرة؛

إقامة معرض الصور والأحاديث والكتب في مركز الإمام الخميني

إقامة معرض الصور والأحاديث والكتب في مركز الإمام الخميني

بمناسبة ذكرى زواج النورين (الإمام علي والسيدة فاطمة) وأسبوع الاسرة،  اقيم معرض صور و احاديث و كتب في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح اليوم الاثنين قسم التبليغ والانشطة الثقافية في حزب الله في البقاع معرضا للصور والأحاديث والكتب والوسائط حول الاسرة في مركز الامام الخميني بمدينة بعلبك.

/انتهى/

رمز الخبر 1916044
https://ar.mehrnews.com/news/1916044/

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