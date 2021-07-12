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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٣٨ م

خلال زيارة السلطان هيثم للسعودية؛

انشاء مجلس للتنسيق السعودي العماني في كافة المجالات

انشاء مجلس للتنسيق السعودي العماني في كافة المجالات

أصدر الجانبان السعودي والعماني بيانا مشتركا حول الازمة اليمنية والقضايا الاقليمية في المنطقة خلال زيارة سلطان عمان لمدينة الجديدة السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجانبين السعودي والعماني اصدرا بيانا مشتركا، خلال زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، للسعودية.

وشدد الجانبان السعودي والعماني في بيان مشترك على ضرورة فتح طريق بري مباشر بين السعودية وسلطنة عمان، كما أكد البيان على ضرورة إنشاء معبر حدودي بين الجانبين.

وكما أكد الجانبان على ضرورة حل الأزمة اليمنية من خلال حل سياسي، في حين ان السعودية تواصل قصف المناطق السكنية في اليمن.

واتى في البيان المشترك أن الجانبين سيتعاونان في مناقشة قضايا الملف النووي والصاروخي لإيران. جدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها السعودية في الملف النووي الإيراني./انتهى/

رمز الخبر 1916046
https://ar.mehrnews.com/news/1916046/

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