يبحثان سبل إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن في أسرع وقت ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الممثل السويدي الخاص لليمن، "بيتر سامنيبي"، اليوم الاثنين، مع "علي أصغر خاجي"، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

واستعرض اللقاء الذي حضره السفير السويدي في طهران آخر المستجدات على الساحتين اليمنية الداخلية والخارجية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون المشترك بين إيران والسويد للمساعدة في حل الأزمة في اليمن، وسبل إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن في أسرع وقت ممكن.

كما تناول الاجتماع المشاورات الإقليمية الأخيرة للممثل السويدي الخاص باليمن وجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفك الحصار عن الشعب اليمني، وإقرار وقف إطلاق النار وعملية السلام، والقضاء على مخاطر الانسكابات النفطية من الناقلة صافر./انتهى/