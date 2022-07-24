طهران تدعم أي هدنة ومبادرة سلام تؤدي الى إنهاء معاناة الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لدى استقباله المبعوث الإيطالي الخاص في شؤون اليمن وأفغانستان بتروزيللا، وضمن شرحه للجهود التصالحية والإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل إنهاء الحرب المفروضة على الشعب اليمني المضطهد الأعزل وكذلك إقرار هدنة وسلام عادل، قال علي أصغر خاجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ البداية، كانت ترى أن ازمة اليمن لا حل عسكريا لها، وأنه ينبغي حل هذه الأزمة عبر المحادثات السياسية اليمنية – اليمنية.

وضمن تأكيده على ضرورة المسارعة في اتخاذ إستراتيجية عملية لتسوية أزمة اليمن، لفت خاجي إلى أنه حان الوقت الآن لتتخذ منظمة الأمم المتحدة القرار لرفع الحصار الإقتصادي عن الشعب اليمني وتعزيز الهدنة.

كما صرح خاجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي هدنة ومبادرة سلام تؤدي إلى إنهاء معاناة شعب اليمن وآلامه وإرساء السلام والامن المستدام.

وخلال اللقاء بحث الجانبان وتبادلا وجهات النظر بخصوص آخر التطورات المرتبطة بالأزمة اليمنية والهدنة في اليمن، مؤكدين ضرورة تنفيذ مفاد اتفاقية الهدنة وخاصة فيما يرتبط بالقضايا الإنسانية.

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