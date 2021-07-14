واشنطن تخوض محادثات غير مباشرة مع طهران بشأن تبادل السجناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول أنباء عن إجراء محادثات بشأن هذا الموضوع: "صحيح، تجري مناقشات غير مباشرة لكن نشطة حول تحرير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل".

وأشار برايس إلى أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على سعي الولايات المتحدة إلى تحرير مواطنيها المعتقلين في إيران في أسرع وقت.

واعتبر أن إيران تمارس اعتقالات غير عادلة للأمريكيين لاستخدامهم كأداة سياسية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "يثير غضبا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أنه بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تبادل السجناء بهدف تحرير المواطنين المعتقلين في أراضيها وفي الدول الأخرى بسبب خرق العقوبات الأمريكية.

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