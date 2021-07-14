روحاني يعزي الكاظمي بضحايا الحريق في ذي قار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، بعث رسالة الى رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، معزيا فيها بضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الامام الحسين (ع) بمدينة الناصرية (في محافظة ذي قار –جنوبي العراق).

واكد روحاني في رسالته ان نبأ الحريق الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين العراقيين، ترك حزنا واسى شديدين لدى ايران حكومة وشعبا.

وقدم رئيس الجمهورية العزاء والمواساة، اصالة ونيابة عن الشعب الايراني، العراق حكومة وشعبا وتاكيدا عوائل الضحايا بهذا المصاب الجلل؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وعلى الضحايا بالرحمة والغفران، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان./انتهى/