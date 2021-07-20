أمريكا لن تنسحب من العراق خلال الحوار الإستراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الأخبار العراقية / نينا / ان : سحب القوات الأمريكية واجب وطني يتطلب وحدة الرأي وعدم التفريط مابين القوى السياسية الفاعلة في العراق وكل المكونات في البلاد .

واضافت نصيف : اليوم هناك بعض الشركاء من يدعم التواجد الأمريكي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوطن.

وشددت على ان الحوار الاستراتيجي واستمراره بالزيارة المقبلة لايحقق الإنسحاب الا بوحدة القرار العراقي تجاه التواجد الأمريكي.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 26 من الشهر الحالي بالعاصمة واشنطن.

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