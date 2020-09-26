وزیر الخارجیة الایراني یستقبل نظیره العراقي

وکان المتحدث بأسم الخارجیة الایرانیة، سعید خطیب زادة، قد اعلن فی وقت سابق ان وزیر الخارجیة العراقی فؤاد حسین سیصل الی طهران الیوم السبت لاجراء محادثات مع المسؤولین الایرانیین.

واوضح خطیب زادة، ان وزیر الخارجیة العراقی سیجری محادثات مع نظیره الایرانی محمد جواد ظریف وعددا آخر من المسؤولین فی الجمهوریة الاسلامیة.

وهذه اول زیارة یقوم بها وزیر الخارجیة العراقی فؤاد حسین الی طهران منذ تسلمه منصبه.

یذکر ان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف کان قد قام بزیارة لکل من بغداد واربیل فی تموز/ یولیو الماضی، اعقبها رئیس الحکومة العراقیة مصطفی الکاظمی بزیارة طهران.

وکان وزیر الخارجیة العراقی قد صرح فی حدیث حول العلاقات مع إیران ان بلاده تعتمد علی مبدأ التوازن فی العلاقات، وکما أن لبغداد مصالح أمنیة وسیاسیة مع الولایات المتحدة فان لدیها مصالحها الجغرافیة والاقتصادیة مع دول الجوار، بما فی ذلک إیران.

واضاف : أن سیاسة العراق الخارجیة مبنیة علی اساس مصلحة العراق"، موضحا أن "علاقة العراق مع إیران مبنیة علی المصالح المشترکة ومنها الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة".