مستشار رئيس الوزراء العراقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتفاقية الصينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صالح، إن الصين تعد السوق الأولى في صادرات النفط العراقي، مبينا أنها تستهلك لوحدها نحو 40 - 44% من صادرات النفط العراقي وبحوالي 800 الف برميل نفط يوميا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

ونوه صالح، بأن جزءاً يسيراً من تلك الصادرات هي مستحقات عقود الخدمة النفطية للشركات الصينية العاملة في العراق، وقد أضيف إليها مؤخراً ما قيمته 100 ألف برميل يوميا تودع في الحساب المصرفي المخصص؛ لتنفيذ مشاريع اتفاق إطار التعاون الذي أصبح نافذ المفعول حقا من الشهر الماضي.

وأعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، في أبريل/ نيسان الماضي، إمكانية رفع سقف النفط المصدر بموجب الاتفاقية مع الصين إلى 300 ألف برميل يومياً.

ووقعت الحكومتان العراقية والصينية، في سبتمبر/ أيلول من عام 2019، 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم، والاتفاق على استقطاع 100 ألف برميل يوميا إلى الصين؛ مقابل تنفيذ الشركات الصينية المشاريع الاستراتيجية كالطرق والسكك والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية والموانئ والطاقة والسدود والبنى التحتية وغيرها.

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