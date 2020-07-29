مساعدات طبية تصل أفغانستان مصدرها إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت اليوم الاربعاء شحنة مساعدات طبية إلى أفغانستان في سبيل دعمها في مواجهة كورونا.

وحضر مراسم تسليم الشحنة السفير الايراني في افغانستان بهادر امینیان ووزير الصحة الافغاني زمري وعدد من المسؤولين في هذا البلد.

وتضم شحنة المساعدات الطبية الايرانية اربعة أنواع من عدّات تشخيص الاصابة بفيروس كورونا وأجهزة تنفس صناعي وكمامات من نوع "ان 95" ومعقمات وأجهزة مقياس درجة الحرارة ومجسات للنبض وغيرها.

ويشار الى ان ايران ارسلت عدّة شحنات من المساعدات الطبية لافغانستان منها كمامات وقفازات ومعقمات وعدّات تشخيص كورونا تبرع بها الشعب والقطاع الخاص في البلاد.