ايران تستعيد حق استضافة مبارياتها على إستاد " آزادي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع القناة الثالثة الرياضية للتلفزيون الايراني صرح اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاسيوي وافق على استضافة منتخب ايران مبارياته على أرضية استاد آزادي بعد حرمان يعود لقضايا سياسية وتداعيات جائحة كورونا.

وأشار الموقع أن ايران لم تلعب أي من المباريات الثماني بالتصفيات الاسيوية على أرضها ومع القرار الجديد صار بالامكان استضافة هذه الاستحقاقات.

جدير بالذكر أن ايران ستنافس في التصفيات النهائية الاسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023 أيابا وذهابا أمام كل من كوريا الجنوبية والعراق والامارات ولبنان وسوريا./انتهى/