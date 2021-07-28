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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٢٧ ص

بايدن يتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة

بايدن يتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة

زعم الرئيس الأمريكي،جو بايدن، بأن روسيا تتدخل في انتخابات الكونغرس النصفية المقرر إجراؤها في عام 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الأمريكي بهذه المزاعم في حديث مع الصحفيين بعد زيارة مكتب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية.

وبحسب مزاعمه فإن موسكو تتدخل في الانتخابات من خلال "نشر معلومات مضللة".

ووفقا للصحفيين فإن الرئيس الأمريكي "حذر من خطر نشوب صراع عسكري حقيقي جراء الهجمات الإلكترونية من روسيا"، ولم يقدم بايدن حتى الآن أي دليل على مزاعم الولايات المتحدة بأن روسيا تقف وراء هجمات إلكترونية طالت عددا من المنشآت الأمريكية.

وصرحت واشنطن مرارا بأن موسكو متورطة لتدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية، وهو ما تنفيه روسيا، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" في منتصف يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة لم "تبذل أي جهد لتقديم أي دليل على صحة هذه المزاعم".

/انتهى/

رمز الخبر 1916500
https://ar.mehrnews.com/news/1916500/

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