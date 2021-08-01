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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٩ م

وزارة الصحة:

تسجيل 366 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 366 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 366 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 90 الفا و996شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل 32 الف و511 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و903 الاف و519اصابة من ضمنها خمسة الاف و539شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 366شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90 الفا و 996شخصا.

وتعافى 3 ملايين و385الاف و195 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و978الفا و632اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916608
https://ar.mehrnews.com/news/1916608/

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