تسجيل 366 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل 32 الف و511 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و903 الاف و519اصابة من ضمنها خمسة الاف و539شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 366شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90 الفا و 996شخصا.

وتعافى 3 ملايين و385الاف و195 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و978الفا و632اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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