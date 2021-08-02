تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنين تسجيل 37 الف و189 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و940 الاف و708اصابة من ضمنها خمسة الاف و607شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 411شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91 الفا و 407شخصا.

وتعافى 3 ملايين و404الاف و533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و39الفا و450اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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