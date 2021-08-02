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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 411 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 411 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 91 الفا و407شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنين تسجيل 37 الف و189 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و940 الاف و708اصابة من ضمنها خمسة الاف و607شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 411شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91 الفا و 407شخصا.

وتعافى 3 ملايين و404الاف و533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و39الفا و450اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916637
https://ar.mehrnews.com/news/1916637/

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