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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٥١ م

وزارة الصحة:

تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 286 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 90 الفا و630شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت تسجيل 19 الف و846 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و871 الاف و8اصابة من ضمنها خمسة الاف و455شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 286شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90 الفا و 630شخصا.

وتعافى 3 ملايين و367الاف و 272 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و917الفا و921اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916579
https://ar.mehrnews.com/news/1916579/

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