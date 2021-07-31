تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت تسجيل 19 الف و846 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و871 الاف و8اصابة من ضمنها خمسة الاف و455شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 286شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90 الفا و 630شخصا.

وتعافى 3 ملايين و367الاف و 272 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و917الفا و921اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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