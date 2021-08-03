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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٠٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل 378 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 378 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 378 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 91 الفا و785شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنين لغاية ظهر اليوم الثلاثاء تسجيل 39 الف و19 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و979 الاف و727اصابة من ضمنها خمسة الاف و793شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 378شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91 الفا و 785شخصا.

وتعافى 3 ملايين و424الاف و650 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و99الفا و787اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916672
https://ar.mehrnews.com/news/1916672/

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