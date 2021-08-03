تسجيل 378 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنين لغاية ظهر اليوم الثلاثاء تسجيل 39 الف و19 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و979 الاف و727اصابة من ضمنها خمسة الاف و793شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 378شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91 الفا و 785شخصا.

وتعافى 3 ملايين و424الاف و650 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و99الفا و787اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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