تسجيل409 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 39 الف و357 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و19 الاف و84إصابة من ضمنها خمسة الاف و959شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 409شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92 الفا و 194شخصا.

وتعافى 3 ملايين و444الاف و798شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و168الفا و347اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/