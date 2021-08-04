تسجيل409 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 39 الف و357 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و19 الاف و84إصابة من ضمنها خمسة الاف و959شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.
وبعد وفاة 409شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92 الفا و 194شخصا.
وتعافى 3 ملايين و444الاف و798شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.
واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و168الفا و347اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.
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