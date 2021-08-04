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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٢ م

وزارة الصحة:

تسجيل409 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل409 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل409 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 92 الفا و194شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 39 الف و357 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و19 الاف و84إصابة من ضمنها خمسة الاف و959شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 409شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92 الفا و 194شخصا.

وتعافى 3 ملايين و444الاف و798شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و168الفا و347اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916697
https://ar.mehrnews.com/news/1916697/

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