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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٢٣ م

حازم قاسم:

واشنطن شريكة الاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين

واشنطن شريكة الاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين

قال الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس، ان الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة المقاومة الاسلامية "حماس" شددت على أن قرار الولايات المتحدة تقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان الصهيوني يشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطينيين ونهب أرضه.

وبيّنت حماس في تصريح على لسان الناطق باسمها "حازم قاسم"، أن استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، موافقتها على صفقة بيع مروحيات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تقدر قيمتها بثلاثة مليارات وأربعمئة مليون دولار.

وتشمل الصفقة معدات تقنية وأنظمة ملاحة ومعدات دعم وقطع غيار، وفق بيان وزارة الخارجية./انتهى/

رمز الخبر 1916581
https://ar.mehrnews.com/news/1916581/

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