تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير/ تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روحاني: تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير/ قرارات الحكومة تعتمد مبدأ العقل الجمعي

أعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير، موضحا بان قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على الدوام على اساس العقل الجمعي.

بموافقة قائد الثورة؛ إصدار عفو وخفض وتبديل العقوبة لـ 2825 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي على عفو او خفض وتبديل العقوبة لـ 2825 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري والتعزيرات الحكومية في البلاد.

مسؤول إيراني: الشحنة الثالثة من لقاح "استرازينكا" تصل الى ايران

قال المساعد الفني للجمارك الإيرانية بانها وصلت الشحنة الثالثة من لقاح أسترازنكا التي أرسلتها اليابان إلى إيران في الساعة 22:30 مساء (30 تموز/ يوليو).

جهانغيري: يجب تحقيق التنمية والتقدم اللائقين بالشعب الايراني

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، التنمية المستديمة بانها غير ممكنة دون تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدا على ضرورة تحقيق التنمية والتقدم اللائقين بالشعب الايراني.

اليوم؛ قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني.

انتهاء المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح "نورا" الايراني

قال رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية، ان الجرعة الأولى من لقاح نورا حقنت لجميع المتطوعين والجرعة الثانية لنصفهم.

وزارة الصحة: تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 286 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 90 الفا و630شخصا.

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