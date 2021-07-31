  1. إيران
  2. المجتمع
٣١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٧:٢٤ م

اليوم؛

قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي، قد زار اليوم (السبت) مع مجموعة من قادة الحرس الثوري مركزا للقوات البرية التابع للحرس الثوري الإيراني في ملعب تختي بطهران وتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني.

وخلال هذه الزيارة أعلن القائد العام للحرس الثوري أن جميع الأقسام المتخصصة والطبية في الحرس الثوري نشطة حتى التطعيم الكامل لجميع المواطنين.

وفي إشارة إلى الوجود النشط للإدارات الصحية في الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك القوات البرية، إلى جانب القوات الصحية الأخرى في البلاد، قال اللواء سلامي: إن جميع قدرات وامكانات الحرس الثوري في مختلف المراكز في جميع أنحاء البلاد، مستعدة للمساعدة في تطعيم الشعب الايراني./انتهى/

رمز الخبر 1916592
https://ar.mehrnews.com/news/1916592/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات